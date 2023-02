NEW SCIENTIST ⟩ Kui saate diagnoosi: DEPRESSIOON, siis tegelikult ei teata täpselt, mida see tähendab ja kuidas seda ravida

Eelmisel aastal pöörati üks meie levinumaid arusaamu depressiooni kohta pea peale. «Antidepressantide uuring heidab kahtlust kaheksa miljoni inimeste tarvitatud ravimitele,» teatas ajaleht Times eelmise aasta juulikuus. Teised väljaanded kandsid samamoodi ärevusttekitavaid pealkirju. Depressioon on üks suurimaid meditsiiniprobleeme, millega ühiskonnad kogu maailmas silmitsi seisavad, ravimeetodid on olnud juba ammu vastuolulised ja siin olid uuringud, mis näitasid, et Prozaci ja teiste levinud antidepressantide aluseks on mittetoimiv hüpotees selle kohta, mis selle seisundi põhjustab. Uuringut vedanud juhtivteadur jõudis isegi nii kaugele, et andis mõista, et igasugune kasu sellistest ravimitest tuleneb platseeboefektist.