Teadlased on sageli arvanud, et iga antud tähe elamiskõlblik tsoon on suhteliselt staatiline, kuid tegelikkusest muutub tähe arenedes ka selle heledus ja temperatuur. See tähendab, et ka väljaspool elamiskõlblikku vööndit sündinud planeedid, mis on kunagi vedela vee jaoks kas liiga kuumad või külmad olnud, võiksid oma eluaja jooksul sobiva temperatuuri saavutada.