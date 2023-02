Tehisintellekt leidis kaheksa kosmosesignaali, mis võivad tulla tulnukatelt

Peter Ma ja tema kolleegide käivitatud masinõpe, mis kasutas tehislikku närvivõrku, suutis leida andmetesse peidetud kaheksa ainulaadset signaali, mis võivad potentsiaalselt pärineda maavälistelt tsivilisatsioonidelt, kuid nende äratundmiseks ja kinnitamiseks pole veel täpsemaid uuringuid tehtud. Kuigi edasine analüüs võib kinnitada, et nende signaalide allikad on maavälised, ei tähenda see, et teadlased saaksid täpselt öelda, millise tehnoloogiaga need on seotud, lisas Ma.