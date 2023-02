Uuring: mereelustikku ohustab ka laevade müra ja valgus

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse osakonna juhataja Jaak Viilipuse sõnul on oluline kujundada poliitikat selliselt, et majandustegevus saaks toimida ning mõju keskkonnale oleks minimaalne. «Läänemerel on igal ajahetkel liikumas umbes 2000 laeva ning Eesti sadamaid ja ankrualasid külastab igal aastal pea 12 tuhat laeva. Hinnanguliselt kuni 60 protsenti Eesti ekspordist liigub välja läbi sadamate, mistõttu Eesti toodete konkurentsivõime eksporditurgudel sõltub tugevalt ka meretranspordi hinnast. Uute tehnoloogiate kasutusele võtmine ja turuosaliste motiveerimine üleminekuperioodil loob eelduse meretranspordi jalajälje vähendamiseks ning kestliku meretranspordi poole liikumiseks. See loob omakorda uusi võimalusi ka Eesti laevanduse ja meretööstuse ettevõtetele toodete ja teenuste eksportimiseks,» sõnas Viilipus.