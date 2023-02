PÕHJAMAINE KOSMOSESAAGA ⟩ Taani arhitektid tahavad Kuule viia õdusa kodutunde

Noorel Taani arhitektil nimega Sebastian Aristotelis on unistus teha kosmos kõigile ligipääsetavaks. Kõlab nagu Elon Musk või Jeff Bezos? Mitte päris. Aristotelise rida pole ei kosmoseturism ega astronoomia, arhitektina soovib ta kosmosesse viia kodutunde, taanlastele omase hygge (taani ja norra keeles «hubasus, õdusus») ning välja uurida, mida läheb tarvis selleks, et inimene end ebaloomulikus keskkonnas mugavalt tunneks. Asi, mis insenerile on paras pähkel. Aga et sinna üldse lähedale jõuda, tuli tal kõigepealt endal Maa peal kosmost mängida.