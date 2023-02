VAMP-ilt UMP-ile: Eesti majandusest aastail 1920-1924

BUUMIAEGSEST MAJANDUSKLIIMAST

Eesti Pank nägi ärimeeste aktiivsust kõigis suundades hea pilguga ega olnud krediitidega kellelegi kitsi. Mida tol korral mõne tööstuse või kaubandusliku ettevõtte asutamiseks vajati, oli vaid teatav hulk kapitali ja tuntud nimesid, kuna äriliste kogemuste nõudmine, mis normaalselt oleks pidanud esikohal olema, jäi viimasele kohale. Ma ei tea ühtegi juhust, et kogemuste puudumise pärast ükski äri oleks asutamata jäänud või oleksid pangad seda kogemuste puudust pahaks pannud. [---] Mitte ainult suured aktsiaseltsid ei teinud raha, vaid ka üksikud isikud astusid kahe-kolme kaupa kokku ja äritsesid. Neist said mitmedki Tallinnas ja ka mujal päris rikkaks. Need olid mehed, kes oskasid silmapilku tabada, kuid raha väljaandmisel mõõdukust pidada. Teised aga tegid suuri välismaa sõite ja käisid rahaga hoolimatult ümber. Oli küllalt neid, kes sõnagi muud võõrkeelt peale vene keele ei osanud, kuid elasid Riviera kuurortides nädalate viisi ja lõbutsesid Monte Carlo kasiinodes. [---] Kõik see äritsemise õitseaeg lõppes 1924. aastal, kui valitsus otsustas valuuta stabiliseerida ja Eesti Panga laenud kokku tõmmata ja võttis tarvitusele rida muid abinõusid meie majanduselu korraldamiseks.

Allikas: Mari Raamot. Minu mälestused. I–II. New York: Kultuur, 1962. Lk 267–273

Vabrikutele tegevusvabaduse andmisel oli rahaminister mitmele neist töötamiseks riigikassast laenu andnud [---] Ka ärilise tegevuse toetamiseks ja oma kodumaa tööstusele põhja rajamiseks oli Eesti Pank eraettevõtjatele kaunis vastutulelik olnud. Nüüd algas agitatsioon Vesteli ja minu vastu riigi raha raiskamise ettekäändel. Selgus, et need 15 000 000 kuldrubla, mis venelased meile rahu tegemisel maksid, ei olnud tõesti mitte kõik Eesti Panga keldris, vaid suur osa oli välja laenatud. Meile kallalekippujate arvamise järgi oleks need miljonid pidanud puutumata seal seisma. Demagoogid ei võtnud seda arvesse, et peale sõja lõppu oli tarvis rahvale tööd muretseda, pidi vabrikuid käima panema, ettevõtteid asutama. [---] Mida oleks meie valitsus teinud, kui meie 100 000 sõdurit sõja lõpul koju jõudes tööd ei oleks leidnud? Kas meie riik oleks üldse püsima jäänud, kuigi need 15 miljonit oleksid panga keldris puutamata seisnud?

Allikas: Karl Ipsberg. Ühe sirge mehe elukäik. Tallinn: Eesti Päevaleht, 2010. Lk 252