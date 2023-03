Levinud haigus, mida veel hiljuti ei tuntud

Lisaks levitavad puugid veel mitmesuguseid bakteriaalseid, viiruslikke ja algloomade tekitatud tõbesid. Borrelioosi kõrval on meil sellistest tuntuim viiruslik nakkushaigus puukentsefaliit. Juba sõjaeelses Eestis teati, et puugid levitavad veiste babesioosi ehk punahaigust, mis võib tabada ka inimest.

Inimese nahale kinnitunud puuk. Usutavasti peab puuk olema nahale kinnitunud vähemalt 24 tundi, et borrelioosi tekitavad bakterid üle kanduks. Seega on inimestel veidi armuaega pärast loodusest naasmist end üle vaadata.

Puukide arvukus oleneb keskkonna seisundist. Põhja-Ameerikas märgati juba 17. sajandil «puugiuputust» piirkondades, kus metsad olid maha raiutud. Kahtlemata aitab puukide arvukust kontrolli all hoida liigirikkuse ehk nende looduslike vaenlaste – putukad, linnud – säilimine. Hea on teada, et Eestis on puukide arvukus üks väiksemaid parasvöötmelises Euroopas. Kartma ei pea ka linna asunud metsloomi. Mõnel pool maailmas on näiteks tähele pandud, et Lyme’i tõbe tuleb vähem ette seal, kus elab rohkem linnarebaseid, kes harvendavad bakteri te reservuaarina toimivate näriliste ridu.