NEW SCIENTIST ⟩ Laastavad laviinid ookeanipõhjas kirjutavad ümber meile tuttava süsinikuringe

See on seni teadaolevalt suurim merealune laviin, mis kunagi aset on leidnud, kuid see pole kaugeltki ainus. Lainetava merepinna all nii rannikute läheduses kui kaugel avamere põhjas leiavad regulaarselt aset ühed maailma suurimad laviinid, tehes teed planeedi sügavaimatele ja pikimatele kanjonitele. Enamik neist nii, et keegi seda isegi tähele ei pane.

Aastasadu olid nende sündmuste ainsateks tunnistajateks kalad ja muud süvamereolendid, kes laviini hoovuses uude kohta kandusid või kelle toidulauale jõudsid setetest vabanenud toitained. Purunenud gaasitorud ja katkised sidekaablid on aga tõestuseks, et toimumas on midagi veel äärmuslikumat. Viimastel aastatel on aga asjad muutuma hakanud.

Tänu mitmele katsetusele ja parajale kogusele õnnele oleme suutnud need veealust maastikku kujundavad sündmused ka jäädvustada. Selgub, et veealuste kanjonite labürindid on kahtlustest hoolimata aktiivsed. Relvastatud uute andmetega on teadlastel avanenud võimalus kokku panna veidi täiuslikum pilt sellest, millised need veealused laviinid on, kuidas nad täpselt maastikku kujundavad ja milline on nende roll meie maailma soojendava süsihappegaasi sidumisel.