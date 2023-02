Priske kõhutäis: neandertallased küttisid ja sõid 15-tonniseid elevante

Uuringu kaasautor, Leideni ülikooli arheoloogiaprofessor Will Roebroeks rääkis AFP-le, et nende hiigelloomade küttimine ja oskus neid viimse grammini ära kasutada oli kõnealuses piirkonnas üks neandertallaste toimetuleku alustalasid. «See on esimene kindel tõend elevandijahist inimese evolutsioonis,» ütles Roebroeks.