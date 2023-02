Kirjuta monograafia ⟩ Postimehe raamatugrandi taotlusvoor avatud!

Raamatugrandi suurus on 33 000 eurot, ühes voorus antakse välja kuni viis granti, sõltuvalt taotluste tasemest, teadusnõukogul on õigus teha ettepanekuid grandisumma muutmiseks.

Grant peaks grandihoidja vabastama teistest töökohustustest ja lubama tal keskenduda raamatu kirjutamisele. Kui raamatul on mitu autorit, siis on üks neist grandihoidja, kuid grandi raha võib jagada autorite vahel. Grandi taotlemise eelduseks on, et raamatu aluseks olevad uuringud on juba tehtud, jäänud on üksnes tulemuste vormistamine monograafiana.