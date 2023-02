Säärased stsenaariumid on olnud hüpoteetilised juba aastakümneid – tehnoloogia on olnud alatu ning panused liiga kõrged, et riskida meditsiiniliste nõuannete edastamine masina hoolde jätta. Suurte keelemudelite, nagu OpenAI uurimislabori populaarse kunstlikult intelligentse vestlusroboti ChatGPT edu on aga viinud võimaliku ümbermõtlemiseni.