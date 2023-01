Depressioon ähvardab? Nutikell annab sellest teadlastele kohe teada

Depressioon on praegu üsna laialt levinud kurnav haigus. Arvestades seda, et esmase ravi käigus paraneb ainult 50% patsientidest, nõustuvad eksperdid, et kõige tõhusam viis depressiooni kui ülemaailmse haiguse mõju vähendamiseks on selle ennetamine.