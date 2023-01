New Scientist ⟩ Ehk on olemas ka teine universum, kus aeg voolab tagurpidi?

Universumi kosmoloogiline inflatsioon on idee sellest, et selle esimestel hetkedel toimus universumis äkiline ja äärmuslikult kiire paisumine. See idee on leidnud poolehoidu, kuna selgitab, miks aegruum on peaaegu täiesti lame ja miks kosmoses olev aine näib sedavõrd ühtlaselt jaotununa ka suurel skaalal. Või kas see ikka on nii? Häda on selles, et inflatsioonil võib olla palju erinevaid versioone, millest enamik ilmselt ei viiks vaadeldava universumini – ja vajadus teooria sellise «peenhäälestuse» järele, et see kirjeldaks seda, mida me universumina näeme, teeb mõned füüsikud närviliseks.