Kuidas paigaldada laborisse 5,5 tonnine tööpink?

Samuti tuli enne paigaldust välja selgitada, kuidas peab põrand vastu 5,5 tonnisele raskusele? Selleks, et ei tekiks kahju esimese korruse põrandale, oli vaja põrandat keldrist toestada ning nii paigaldatigi keldrisse neliteist tuge ehituse ja arhitektuuri instituudi inseneri Aldur Partsi jooniste järgi.

Tänaseks on ehitustalitus hoolitsenud selle eest, et välisuksed on oma õigel kohal ning trepikoda varasemas värskema ilmega.