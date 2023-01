NEW SCIENTIST ⟩ Praktiline küsimus: kuidas saab rännata multiversumi erinevate dimensioonide vahel?

Füüsik Max Tegmarki sõnul on nn «multiversumi» välja pakutud neli erinevat tähendust kaasaegse füüsika jaoks nagu «eeter» oli kunagi relativistlikus füüsikas: teoreetilised konstruktsioonid, millel pole mingeid mõõdetavaid tagajärgi. Need on entiteedid, mis tunduvad «teaduslikud».

Füüsik Paul Dirac mõistab sellise teoretiseerimise hukka kui «isegi mitte vale» teooria, sest see on väljunud füüsika üle käivate arutluste valdkonnast ja on pigem puhas matemaatiline spekulatsioon. Samas on see ikkagi põnev, sest jätab meile hüpoteetilised universumid, mis arvatakse eksisteerivat kõrvuti meie omadega, kuid mis ei saa meiega kuidagi suhelda.