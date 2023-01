Kas see uus meetod aitab Eestis lahti saada kogu plastijäägist?

Taltechi Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk teab rääkida, et kui Eesti Energia tegi 2017. aastal oma tootmisseadmete peal katseid, saates koos põlevkiviga reaktorisse ka purustatud kummisegu, siis see katse õnnestus, mistõttu võib öelda, et tulemuslikkus on juba kontrollitud. Samas möönab Pirk, et plastiga selliseid tööstuslikke katseid veel tehtud pole.

«Laborikatsete põhjal võime öelda, et plastid sobivad pürolüüsi hästi. Küsimus on praegu selles, milline võiks olla õige proportsioon – kas 5, 10 või 20 protsenti, et see toimiks ka tööstuslikus protsessis ning oleks võimalikult efektiivne,» ütleb Pirk. «Katsed näitavad, et võib kasvõi pooleks panna ja asi toimib.»

Olga Pihl lisab, et ega meil ei olegi mõtet selle plastikoguse suurendamisega väga pingutada, sest plastijäätmeid lihtsalt ei tekki Eestis nii palju, et õlitootmisele püsivat toorainevoogu tagada.