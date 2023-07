Mont Blanc on Euroopa kõrgeim mäemassiiv, mis asub Lääne-Alpides, Prantsus­maa ja Itaalia piiril. Mäe kõrguseks merepinnast on 4807 meetrit. Kui hästi sa Euroopa kõige kõigemaid tunned? Sel korral on Kukuvillaku fookuses just selle mandri loodusimed.