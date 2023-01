Veljo Sinivee: elektroonika on nagu teadus halbadest kontaktidest

«Kirjutasin mõlema satelliidi toiteosa koodile võimaluse küsida maapealsest juhtimiskeskusest «Kes on roolis?». Vastab siis kas Oskar või Nuustik. Tublid kiisud!»

Teine, pikem projekt on Eesti kirikute sisekliima kontrollseadme loomine. Teatavasti on eriti just maakirikutes suureks probleemiks niiskus. Uuringute käigus selgus aga, et muret saab lahendada suhteliselt lihtsalt ja mis kirikutele eluliselt oluline, odavalt. Selleks disainiti ja ehitati seade, mida esialgu testiti Harju-Risti kirikus. Sealne ruumi sisekliima paranes 2–3 aasta jooksul märkimisväärselt nii kirikuõpetaja hinnangul kui ka infot analüüsides.

Nüüdseks on sarnane seade juba kolmes kirikus, üks on veel plaanis. Sinine unistus on aga tekitada Eesti – aga ehk mitte ainult Eesti – kirikute veeb, kus saab nende kõigi sisekliimat jälgida. Ilmselt juhtub see koostöös muinsuskaitsega. Seniks saab projekti haaratud kirikute infot jälgida Tehnikaülikooli küberneetikainstituudi serverist.

Kassid vastavad kosmosest

Veljol on olnud au osaleda ka Tehnikaülikooli kuupsatelliitide Koit ja Hämarik toiteosa arendamisel ja disainimisel. Ta ise ütleb selle kohta, et on möödunud aastate jooksul oluliselt parandanud oma oskusi juhtmete ühendamisel. Rõõm Maa orbiidilt vastust kuuldes oli suur: «Nagu mu kolleeg ütles: «Saad sa aru – sa tegid vidina, mis lendas kosmosesse ja tegelikult ka töötab!». Ja töötab tänaseni.»

Elektroonikainsener pani kasside mälestuseks satelliidi toitesüsteemi väikese koodijupi ja nüüd saab päringut tehes vastuse, kumb neist madalal orbiidil parajasti roolis on. Foto: TalTech

Satelliitidega seondub Veljol ka tema kallite kasside teema.

«Hea sõber kiisu Nuustik elas 18 aastat, kuni võttis ette tee üle vikerkaare. Tema mälestuseks sai satelliidi toiteosa trükiplaadile joonis kassist kiivris koos «maakaardiga» teekonnast Tuunikalade tähtkujusse. Nuustik nimelt jumaldas tuunikalakonserve. Ta hoiab senini kindlalt käppa satelliidi Hämarik roolil,» jutustab insener.

Esimesena välja lennanud satelliidi komandör on aga kass Oskar, kes elas 10 aasta vanuseks ja lendab nüüd samuti mälestustes LEO-l ehk madalal maalähedasel orbiidil, kamandades satelliiti nimega Koit.

«Kirjutasin mõlema satelliidi toiteosa koodile võimaluse küsida maapealsest juhtimiskeskusest «Kes on roolis?». Vastab siis kas Oskar või Nuustik. Tublid kiisud!» on nutikas peremees rahul.