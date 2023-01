NEW SCIENTIST ⟩ Šveitsi teadlased lahendavad väetisekriisi inimese uriini ja väljaheidetega

Värsked katsed näitavad, et ümbertöödeldud inimuriinist ja -väljaheidetest saadud kapsataimede väetised on sama ohutud ja tõhusad kui need, millega muidu harjunud oleme. Niisugune inimressursside kasutamine aitaks leevendada väetisepuudust, mis on toiduainete hinnatõusule oluliselt kaasa aidanud. Aga loomulikult vaid siis, kui õnnestub veenda inimesi neid üldse tarbima.