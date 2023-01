Valimatu kalapüügi tulemusel jõuavad Prantsusmaa randadele sajad hukkunud delfiinid

Lindude kaitseliiga (LPO) juht Allain Bougrain-Dubourg teatas kolmapäeval, et ta julgustas president Emmanuel Macronile saadetud kirjas riigipead tegutsema, et päästa delfiine väärkohtlemise või lausa väljasuremise eest.

«See dramaatiline olukord on eriti aktsepteerimatu, arvestades, et surmad on välditavad,» lisas Bougrain-Dubourg.

Delfiinide hüvangust hoolivate aktivistide sõnul tuleb Prantsusmaa ja Hispaania vahel Biskaia lahes kahjulik kalapüük, sealhulgas süvamere- ja merepõhjatraalimine, mitmeks nädalaks peatada.

Ookeani seirekeskus PELAGIS on märganud delfiinide hukkumise hüppelist tõusu Atlandi ookeani rannikul, ainuüksi jaanuaris on rannale uhtunud 127 harilikku delfiini – eelmise aasta jaanuaris oli rannale jõudnud hukkunute arv 73.

Delfiinisurmade kasvu täheldatakse tavaliselt veidi hiljem, kui loomad veebruarist märtsini rannikul asuvale toitumisalale siirduvad. See ränne viib neid kokku meduuse ja meriahvenat püüdvate kalalaevadega.

Tänavu on hukkunute arvu kasv eriti varajane, avaldas PELAGIS. Kogu 2022. aasta jooksul uhtus rannikule 669 delfiini, mis oli märgatav langus 2020. aasta 1209 isendilt.

Teadlased usuvad, et üle 80 protsendi surnud delfiinidest vajub mere põhja või laguneb vees ning kaldale jõuab vaid viiendik hukkunutest. See tähendab, et tegelik hukkunute arv on märksa suurem, ulatudes kuni 11 000 isendini aastas.

Rannale uhtunud delfiinidel märgatakse kõige enam püügivahendite vahele jäämise märke, ütles Pelagis, LPO lisas, et nende sabauimed on lõhenenud ja keha peal on selged kalavõrgu jäljed.

Kalurid Prantsusmaa vetes. Foto: Nicolas Garriga