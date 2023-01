Kaader seriaalist «The Last of Us»

Minu lemmikseenel on üks vastik peotrikk. Ophiocordyceps unilateralis on parasiit, mis paneb putukad oma tahtmise järgi tantsima. Pärast sipelga kesknärvisüsteemi ülevõtmist manipuleerib ta putukaga, et too roniks mööda taime üles kohta, kus on ideaalsed tingimused seente paljunemiseks.