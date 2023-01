NEW SCIENTIST ⟩ Lapsi ja vanureid ohustav viirus võib saada vaktsiini

2013. aastal avalikustasid USA riiklike terviseinstituutide teadlased F-valgu sünteetilise vormi, mis on lukustatud nakatumiseelsesse vormi. Ettevõtted, sealhulgas GSK, Pfizer ja Moderna, on välja töötanud sellel lukustatud-avatud valgul põhinevad vaktsiinid.

See tähendab, et ühe RSV-vaktsiini regulaarne pakkumine 60-aastastele või vanematele inimestele võib päästa palju elusid. Nair loodab, et see levib kõikides riikides, kuna testide puudumine tähendab, et mõned madalama sissetulekuga riigid on vähem teadlikud RSV kahjust ja vaktsiini vajadusest.