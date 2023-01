NEW SCIENTIST ⟩ Kodune gaasipliit on hullem terviserisk kui saastunud linnatänavad

USA tarbijaohutuse komisjoni (CPSC) esindaja vihjas 9. jaanuaril intervjuus Bloombergile, et asutus kaalub rahvatervise huvides kehtestada keeld uutele gaasipliitidele. Kaks päeva hiljem, pärast gaasifännide pahameelelainet, teatas CPSC, et sellist plaani neil siiski ei ole.

Siiski on paar head põhjust, miks keelustamist kaaluda. Gaasipliitidest eraldub lämmastikdioksiidi ja peenosakesi – neid samu saasteaineid, mida liikluses kohata võib. Need ärritavad kopse ja tõstavad südamehaiguste ja vähi riski, kusjuures enim on kahjulikele mõjudele haavatavad lapsed ja vanurid.