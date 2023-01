Neljapäevasel konverentsil arutatakse, kas ja kuidas tehisintellekti võidukäik inimõigusi ohustab

Eesti IT-maailma superstaar Jaan Tallinn on annetanud kümneid miljoneid eurosid, et takistada tehisintellektil maailma üle võtta. Tema «eriala» on just tehisintellekt (artificial intelligence ehk AI). Ta on ostnud mitmes firmas osaluse vaid selleks, et takistada arendusi, mis võiksid inimestele ja ühiskonnale ohtlikuks saada, ja annetanud kümneid miljoneid eurosid, et takistada tehisintellektil maailma üle võtta. Ettevõtte CybExer Technologies kaasasutaja Lauri Almann on aastaid tegelenud küberkaitsega nii erasektoris kui riigi tasandil. Jan Kleijssen tegeleb infoühiskonna ees seisvate väljakutsetega Euroopa Nõukogus, David Reichel andmekaitse ja digiteemadega Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuris. Esinejate täieliku nimekirja ja tutvustused leiad siit.