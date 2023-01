Ülemiste keskus ja ELF näitavad elevust tekitanud filmi metsade hoidmisest

Filmiõhtul linastuv «Euroopa metsik süda – iidse metsa tagasitulek» (Der Wilde Wald, 2021, režissöör Lisa Eder) tutvustab Baieri metsa rahvuspargi eksperimenti, mis tekitas esialgu elanikkonna seas tugevat vastupanu, kuid millest on tänaseks kujunenud ülemaailmselt teedrajav näidisprojekt.

Bioloog Urmas Tartese sõnul on see film inimese otsestest ja kaudsetest suhetest metsaga ning selle mõjudest metsakooslusele. «See jutustab «korda tehtud loodusest» ja looduse isearengust, metsa uurimisest, kasutamisest ja mõistmisest ning vajadusest meie käitumist muuta,» lisas ta. «Kuigi tegevus toimub Eestist ligikaudu 1400 km kaugusel, on filmis nähtud teemad olemas ka siinsamas Eestimaal.»

Eksperiment näitab, kuidas tihedalt asustatud Euroopa südames on võimalik taastada ürgne ja puutumatu loodus, kus inimene on vaid vaatleja rollis. Samuti otsib film vastuseid küsimustele, miks on inimestel niivõrd raske loobuda looduse kujundamisest ja ära kasutamisest, mis põhjustel vajame rohkem metsikut loodust ning mida saame sellest ainulaadsest näitest õppida.

Filmiõhtu juhatab sisse 1. veebruaril toimuva Eestimaa Looduse Fondi (ELF) metsakonverentsi. ELFi juhatuse liikme ja metsaprogrammi juhi Siim Kuresoo sõnul ei ole see lihtsalt tiheda õhustikuga loodusfilm, vaid sügav ja ka Eesti metsaga seotud küsimusi käsitlev film. «Film näitab muljetavaldavate kaadrite kaudu, et inimese ja puutumatu, metsiku looduse ühiselu on võimalik. Vana loodusliku metsa väärtustest räägime pikemalt ka filmiõhtule järgneval päeval toimuval konverentsil,» lisas ta.

«Eesti metsade ja sealse elustiku väärtustamine võiks olla meie kõigi südameasi,» sõnas Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm, kelle sõnul on Eesti looduse hoidmine ka üks Ülemiste keskuse põhiväärtusi. «Selleks, et Eesti mets ja selle liigirikkus säiliks ka tulevastele põlvkondadele, on meil väikese riigina eriti oluline võtta hetkeks vaatleja roll ja teiste maade näidetest õppida.»

Samal õhtul on külastajatel võimalus ka veel viimast korda heita pilk 2022. aasta looma foto- ja maalinäitusele «Karul kõned kavalad», mis avati Ülemiste keskuses sügisel ja kolitakse filmiõhtuks täies mahus kino ruumidesse. Peale seda liiguvad näituse fotod Tallinna Loomaaeda ning maalid kunstnikele tagasi.