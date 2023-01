EKA disainerid kudusid uuringu raames teksapükstest mütsid

Mis kasutatud riietest saab ja saada võiks, näitas täna ilmunud EKA uuringuraport . Poolteist aastat kestnud projekti tulemused näitavad, et Eestis on võimalik tekstiili ümber töödelda, kuid vajame selleks korralikku masinaparki.

Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini ja Materjalide Labor i (DiMa) andmete järgi saaks ringlusse võtta 22 protsenti Eestis ära visatud riietest. Eelkõige saaks kasutada vanu T-särke ja teksapükse. Kodutekstiilidest voodipesu, laudlinu, rätikuid ja lappe. Oluline on, et materjalis oleks sama koostisega kiud.

Tekstiilid purustati trumlites, kuni neist sai kiumass ning kokkupressitud mass saadeti kraasimisse. Koostöös Viljandi Kultuuriakadeemiaga segati purustatud kiud villaga, et tulemus saaks ühtlasem ja elastsem ja kraaslindist kedrati lõng.

Teksade abil valmis taevasinine, t-särkidest aga värviliste täppidega hallikas lõng. Kodutekstiili abil sai kolmas lõng valge. Neist kooti mütse ja kampsuneid. See oligi EKA uurimisprojekti mõte - näidata, et ringmajandus on Eestis võimalik. Tuleb vaid kätte võtta ja ära teha.