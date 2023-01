INTERVJUU ⟩ Eksperdi sõnul annab rohelise pealinna tiitel kriitikutele võimaluse linnavalitsuselt vastutust nõuda

Varasem ning läbipaistvam suhtlemine ei tähenda muidugi kohe, et kogu linn tuleb avalikule arutelule kohale. Kuid see annab elanikele kindlustunde, et kõik ei ole veel otsustatud, ning nad saavad päriselt midagi mõjutada. Siis hakkavad inimesed kaasa mõtlema. Ma usun, et see on tehtav ning selle lihtsustamiseks saab kasutada digitaalseid lahendusi. Kaasamine aitab valida parimaid lahendusi ning annab kodanikele tunde, et planeeringud on nendega otseselt seotud.

Kohalikud on Tallinna rohepealinnaks saamist kõvasti kritiseerinud. Eriti paistavad silma noored, kelle ootused kliimameetmete rakendamise osas on eriti kõrged. Kuidas te neile noortele selgitaksite, miks Tallinn selle tiitli vääriline on?

Soovitan neil noortel seda olukorda võimalusena näha. Ma ütleksin: «Olgu – kasutame seda tiitlit, et linnavalitsust ja linnapead vastutavana hoida.» Hea asi selle tiitli juures on see, et kogu Euroopa silmad on nüüd aastaks Tallinna peal. Seega on tühjade lubaduste andmine linnavalitsuse maine jaoks väga riskantne.

Noore tallinlasest kliimaaktivistina ütleksin ma: «Wow! Väga hea, nüüd on meil võimalus linn tegutsema saada.» Sellist tiitlit kandes ei saa linn noorte nõudmisi eirata. Tulemas on palju üritusi, kus igaüks saab oma kohalolu ja sõnumiga endast märku anda. See on teie võimalus.

Miks mõned inimesed kliimamuutustega kohanemise vastu on?