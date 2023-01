New Scientist ⟩ Müstilise retke lõppeesmärk: seks ja surm

Sajandijagu tagasi tehti esimesed avastused, mis kergitasid katet siugja kala – angerja – elust ja paljunemisest. Esialgne oletus Euroopa angerja päritolu kohta püsis vaid mõned aastad. Teadmine, et angerjad koevad ja paljunevad Sargasso meres, on tänaseks korduvalt kinnitust leidnud kuid alles viimasel ajal on avastatud sootuks omapäraseid nüansse selles vallas. Agerjamarja pole aga keegi veel Sargasso meres näinud. Lootust on, et jõutakse ka selleni.