Kui valvekaamera on akutoite ja WiFi-ühendusega, võib see ilma laadimata töötada kuid. Murdvargad saavad selle seadme aku aga kiirelt tühjendada pidevalt võltspäringuid saates. Sama saab teha ka nutitelefonidega. Põhjuseks on WiFi seadmete n-ö viisakus, mis sunnib igale võõrale päringule alati vastama.

Foto: Gregden / Pixabay