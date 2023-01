Emissioonid ei lange: Eesti pidi Euroopa Komisjonile esitama piinliku aruande

Inventuuri aruandest selgub, et Eesti kasvuhoonegaaside 2021. aasta koguheide oli 15,6 miljonit tonni CO 2 ekvivalenti. 2020. aastal oli see 12,8 miljonit tonni. Energeetika heide kasvas 2021. aastal seejuures 12,8 protsenti; transpordi heide 4,9 protsenti ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) heide 15,3 protsenti.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkok selgitas, et energeetika heite kasvu taga oli suuresti tollane külm talv. «Samuti on majandus taastunud tervisekriisi mõjudest,» sõnas Ristkok ja lisas, et «see tõi kaasa ka inimeste suurema liikumise, mistõttu kasvas ka transpordisektori heide.»

Põllumajanduse kasvuhoonegaaside heide jäi karmile talvele vaatamata suuresti stabiilseks. «Külm talv tähendas küll seda, et loomade toitmisele kulus rohkem sööta, kuid sellega seotud heite kasvu tasakaalustas üldine loomade arvukuse vähenemine,» selgitas Ristkok.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre tõdes, et Eesti LULUCF on pärast pikka sidumist jõudnud heite poolele. «Raadamise tõttu ei kasva enam metsamaa pindala ja samuti ei suurene metsade aastakümneid kasvanud kogutagavara,» selgitas ta. «Selle on tinginud metsade vanuseline struktuur – palju noort ja vanemat metsa – ning küpse metsa suurest osakaalust tulenev kogutagavara vähenemine pärast raieid.» Seedre rõhutas, et puittooted panustavad siiski endiselt süsiniku sidumisse.