Piksevarrast saab asendada võimsa laseriga - vaja on vaid 2 miljonit dollarit

Metallist piksevardad on lihtne lahendus kõrghoonete kaitseks äikesetormide eest - milleks toimivat süsteemi keeruliseks teha? Teadlased selgitavad ajakirjas Nature Photonics avaldatud teadustöös, et raskuse tõttu on nö vanakooli piksevarraste pikkus piiratud ning sellest tulenevalt ka pindala, mida nad kaitsta suudavad. Just seda probleemi tahavad nad tulevikus laseritega lahendada.