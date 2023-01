EESTIMAA LOODUSE FOND ⟩ Elanikel võib tulevikus kaduda võimalus raiete osas kaasa rääkida

ELF-i hinnangul tõrjub kavandatav seadus kogukonnad otsustamisest kõrvale. Nimelt liiguvad KAH-alade majandamist puudutavad üksikasjad RMK ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete tasandile. Eelnõu sätestab, et omavalitsus peab seisukoha kujundamisel kuulama ära ka kohalikud elanikud, kuid mida omavalitsus ärakuulamise tulemusega peale hakkab, pole selge. Metsaseaduse järgi peab RMK kaasama KAH-alade raiete planeerimisse kohalikud kogukonnad ja elanikud. Kui RMK langetab otsuseid peamiselt kokkuleppel omavalitsusega, tähendab see metsaseadusega vastuollu minekut. Nimelt sätestab rahvusvaheline säästva metsanduse standard ehk FSC – mille sertifikaat on ka RMK-l –, et kohaliku kogukonna otsustusõigust saab kolmandale osapoolele delegeerida vaid siis, kui kogukond on selleks andnud survestamata, selge ja informeeritud nõusoleku. Seega tekitab otsustusõiguse üleandmine omavalitsusele ka küsimuse, kuivõrd on see lahendus üldse kooskõlas FSC standardiga.