Teaduse taustajõud: Deniss Karai aitas luua neeruasendusravi jälgimismonitori

Ta kiidab head koostööd ülikooli arvutisüsteemide instituudi teadlastega, kellega on lahendatud mitmeid huvitavaid probleeme. «Samuti on väga kasulik suhtlus Põhja-Eesti Regionaalhaigla inseneridega, kuna haiglas on kasutusel kõige kaasaegsemad meditsiinitehnika tehnoloogiad.»

Üht oma viimastest projektidest, osalemist neeruasendusravi reaalajamonitori tehnoloogia arenduses, nimetab ta ühtlasi ka raskeimaks ülesandeks, mis on tulnud lahendada. «Tegelesin sensori arendusega, katsetamisega, kalibreerimisega ning andmehõive tarkvara loomisega. Kõik need tööd kõlavad triviaalsete tegevustena, kuid antud arenduses see nii ei olnud,» lausub insener. «Selle arenduse süsteem on väga tundlik paljude muutujate suhtes ning oli väga keeruline väljakutse, et leida sobiv konfiguratsioon ja töörežiim.»

Deniss Karai Foto: TalTech

Nii nagu selle töö tulemused sünnivad koostöös, ei saa insener ka teadussaavutusi vaid enda nimele kirjutada. «Kuna biomeditsiinitehnika on interdistsiplinaarne valdkond, siis öelda, et just mina tegin midagi ära, on ebakorrektne. Esiteks, meil on arstid, kes koostöös teadlastega otsivad erinevaid viise, et tõsta patsientide elukvaliteeti. Pärast pikaajalist kliinilist ja teaduslikku tööd tekib hüpotees. Ning hüpoteesi kontrolliks ehitavad insenerid maketi või prototüübi,» selgitab Deniss.

Mõne prototüübi on ta peaaegu täiesti ise ehitanud, tuginedes seejuures teadlaste ja klinitsistide sisenditele. Neeruasendusravi reaalaja monitori tehnoloogia arenduse puhul toimus siiski meeskonnatöö.