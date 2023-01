Äsja alla sadanud meteoriidist leiti elu tekkeks vajalikke ühendeid

Gaaskromatograafia ja mass-spektromeetriaga uuritud taevakivi koostis oli teadlaste jaoks põnev, sest avastati nii-öelda elu ehitusplokid, millest võis ka Maal edasi areneda keerulisem elutegevus.

Uuringu käigus leiti orgaanilist ainet, mis näitab, et meteoriit oli kunagi osa asteroidist, kus leidus vett vedelal kujul ja kokkupuutel veega oleks võinud toimuda keemiline reaktsioon, mis tekitab rohkem molekule. Need aga muutuvad edasi aminohapeteks ja valkudeks ehk elu põhilisteks ehituskivideks.

Winchcombe on haruldane süsinikurikas kondriitne meteoriit (ligikaudu neli protsenti kõigist uuritud meteoriitidest, mis sisaldavad kuni 3,5 protsenti süsinikku) ja see on esimene seda tüüpi taevakeha, mida nägid Ühendkuningriigis alla langemas enam kui tuhat pealtnägijat.

Winchcombe´i taevakivi sisu hoiti enne uurimist kokku puutumast Maa keskkonnaga, et see ei saaks siinse elu poolt «saastatud». Orgaaniline aine meteoriidis viitab aga sellele, et tegemist on väga haruldase liigiga, mida pole varem niimoodi uuritud.

Winchcombe kuulub haruldast tüüpi palju süsinikku sisaldavasse liiki, milles on rikkalik orgaaniliste ühendite ja ka vee sisaldus.

Dr Queenie Chan Londoni ülikooli Royal Hollowayst ütles: «Meteoriite langeb pidevalt, kuid selle meie uuritu teeb eriti ainulaadseks see, et tegemist on esimese meteoriidiga, mida paljud pealtnägijad on näinud.»