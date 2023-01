NEW SCIENTIST ⟩ Vananedes võib hakata info teatud ajuosades kiiremini liikuma

Ühel 4-aastasel osalejal kulus 45 millisekundit, et info jõuaks otsmikusagarast kiirusagarasse, kuid 38-aastasel inimesel kulus selleks vaid 30 millisekundit. Modelleerimine näitab, et 34-aastaselt oleks antud kiirus 21–27 millisekundit.

See võib osaliselt olla tingitud sellest, et aju eemaldab liigsed sünapsid - närvirakkude vahelised ruumid, kus närviimpulsse vahetatakse - lapsepõlvest täiskasvanueani, ütleb Jonathan O'Muircheartaigh Londoni King's College'ist.

O'Muircheartaigh ütleb, et varases lapsepõlves tõuseb sünapside arv kiiresti kuni umbes 7–8-aastaseks saamiseni, mil nad hakkavad vähenema. Ta märkis, et inimesele jäävad kõige olulisemad sünapsid, kuid kas need on ka kõige kiiremad, on veel ebaselge.