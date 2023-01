Uuesti luubi alla võetud õis on vaieldamatult suurim merevaigus säilinud lilleline fossiil, selgub ajakirjas Scientific Reports avaldatud teadustööst. Nii ammustest aegadest pärit lillede läbimõõt ei ületa tavaliselt 10 millimeetrit, kuid see hästi säilinud eksemplar on suisa 28 millimeetrit lai.