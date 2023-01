Metalli raiskamine on kallis lõbu: katselabor aitab kehvast materjalist praaktoodangu juba eos välistada

«On kaks põhilist ajendit. Esiteks see, et ettevõte ise omal algatusel kontrollib oma materjalitarnijaid. Meie siis kontrollime seda toormaterjali ja vaatame, kas see vastab nõuetele. Teine suur valdkond seisneb selles, kui materjal on juba tootmises ja sellega tekkivad siis mingid probleemid. Sellisel juhul on meie poolt tegemist juba ekspertiisiga,» kirjeldab Saarna oma töövaldkondi. «Vähestel Eesti ettevõtetel on endal olemas kvaliteedilabor, sest selle ülevalpidamisega kaasneb üsna suur kulu. Meie labor on n-ö kolmanda osapoole sõltumatu kontrolliasutus, me oleme vastavalt atesteeritud ning meie puhul ei teki seda huvide konflikti, mis on paratamatu, kui näiteks mingi metallurgiaettevõte neid teste ja uuringuid ise teeb.»

Erinevatel tootjatel erinev lähenemine

Probleem on tema sõnul ka selles, et metallitootjaid on kõikjal üle maailma, kusjuures tehastel on erinev võimekus oma toodangut testida. Või siis katsetatakse läbi mingi väike osa suurest partiist, hiljem aga tuleb välja, et see testimata osa ei vasta mingitele nõuetele. Mängimisvõimalus on üsna suur, sest teraste standardid on üldjuhul antud võrdlemisi laiades piirides. Näiteks nõutav tõmbetugevus on vahemikus 430–530 MPa.

Võib juhtuda, et üks terasetootja tarnib miinimumväärtuse lähedal olevat terast, teine aga maksimumi lähedast. Tehnoloogiliselt käituvad sellised materjalid erinevalt, kuigi mõlemad vastavad nõuetele.

Metallide mehaanilise katsetamise seade tehnikaülikooli laboris. Foto: TalTech