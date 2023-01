New Scientist ⟩ Loe kuidas Jaapanis kaks meest kristalle nagu samuraimõõku sepistavad

Sepp Osakas kasutab iidseid käsitöövõtteid nagu teevad seda kaks Tokio kristalliseppagi. Kaks Jaapani kristalliseppa –Tanigucji ja Watanabe – on aga juba teist aastakümmet ainsad inimesed planeedil, kel see meisterdus välja tuleb

Kaks Jaapani näpusoavat õpetlast sepistavad juba teist aastakümmet üsna tavatust materjalist millimeetrisuurusi vidinaid, mille valmistamine on suurem kunst, kui samuraimõõga-tegu. Nad on kuni viimase ajani olnud ainsad, kel see maailmas õnnestunud. Nende tehtud vidinate järele on suur nõudlus ja alles viimasel ajal on hakanud neile konkurente tekkima.