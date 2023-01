NEW SCIENTIST ⟩ Robotiseeritud putukafarmid - meie toidu tulevik

Prantsusmaal Dole´i ​​linnas on käes talv, kuid tehases, kus ma seisan, on temperatuur parajalt üle 25 °C ja niiskel õhul on iseloomulik maalähedane lõhn. Robotkäed ja automatiseeritud konveierilindid transpordivad punaste kastide virnasid igas suunas. Need on täidetud tehase toorainega: miljardite Tenebrio Molitori mardikavastsetega, kes on tuntud kui tavalised jahuussid, kellest saavad hiljem jahumardikad.