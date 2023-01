AK ⟩ Nihkunud tähendused kahjustavad nii maailmapilti kui maailma

Kirjanik ja humorist Vladislav Koržets on kirjutanud: «Kui riigis on midagi lahti, tuleb hakata kinni panema!» Nii mõnedki meist on naudinguga kaasa elanud humoristide andekatele tekstidele. Üks huumori olulisi võtteid on sõnade tähendusruumiga mängimine. Kasutades ühe või teise sõna mitmetähenduslikkust ja muutes ka taustsüsteemi, saame luua ilmekaid ja vahel ka väga täpse tähendusega kujundeid. Kui kuulaja naljast aru ei saa, siis pole see kellelegi õnneks ohtlik, sest huumorit ju päris tõsiselt võtta ei maksa.