NEW SCIENTIST ⟩ Uusaastalubadused läksid juba vett vedama? Vaata, kuidas neist siiski kinni pidada

Kõik teavad, mida ühe hea loo jaoks tarvis on. Meie peategelasel on tema teekonna alguses omad vead, kuid ta on armastusväärne isiksus ülla eesmärgiga. Stseen stseeni järel seisab see tegelane vastamisi väljakutsete ja tagasilöökidega, mis teda uutele radadele viivad. Loo lõpuks on ta arenenud ning teda saadab edu. Mõelgem Jane Eyre’ile, Luke Skywalkerile või Gilgamešile.