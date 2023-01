Kundas uuritakse, kuidas tsementi rohelisemaks muuta

AS Novarc nõukogu esimees Joon on aastakümneid puutunud kokku Kunda tsementide uurimisega. Praegu tegutseb Tallinna Tehnikakõrgkoolis tema juhitav Betooni 3D Printimise Juhtgrupp, mis uurib uudsete tsemendilisandite sobivust betoonehitiste 3D-printimiseks. «Positiivne on Kunda tulevikuvaates ka see, et siinne savivaru on koguni kolmandik kogu Heidelberg Materialsi kontserni varudest.»

Uus peatükk: Islandi vulkaaniline tuhk

Kunda saviga süsinikujalajälje kahandamise alased uurimused ei piirdunud. Kuna savi uurimine läks Kunda uurimisbaasis edukalt, siis võttis Heidelberg Materials ette järgmise paljulubava materjali – vulkaanilise tuha.

Sel kevadel toodi Islandilt Kunda sadamasse terve laevatäis, enam kui 6000 tonni vulkaaniliselt aktiivsel saarel suurtes kogustes leiduvat vulkaanilist tuhka. See materjal pakub kontsernile huvi eelkõige muidugi selle pärast, et seda tsemendilisandina kasutades saab tsemenditootmise süsinikujalajälge vähendada eriti suurel määral, kuna tuhka pole enam vaja kõrgete temperatuurideni kuumutada. Selle eriti süsinikdioksiidirohke protsessi, mille käigus eraldub tavalise klinkritootmise juures 60 protsenti kogu protsessi süsihappegaasist, on loodus juba ise läbi viinud.

Islandilt toodud vulkaaniline tuhk on juba läbi kuumutatud - loodus on selle töö ära teinud ja tsemenditootmises saab nii palju energiat kokku hoida, süsinikuheidet samuti. Foto: Kunda Nordic Tsement