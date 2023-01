Päikesepatareisid täiustav teadlane Atanas Katerski: teadustöö võtab 24/7, aga paneb ikkagi silma särama

Eestis sai ta tunda meeskonnatöö tõelist tulemuslikkust

Atanas väljendab korduvalt rahulolu oma tööga TalTechis, kiidab siinseid võimalusi kõrgel tasemel teadustöö tegemiseks ja meeskonda, kellega igapäevaselt koos töötatakse.

«Igal hommikul siirdun rõõmuga tööle, motivatsioon püsib kogu aeg kõrgel, sest see töö, mida teen, on kirjeldamatult huvitav,» iseloomustab mees oma suhtumist tehnikaülikooli ja elusse Eestis.

Ta lisab, et just Eestis sai ta tunda meeskonnatöö tõelist tulemuslikkust. Loomulikult eeldab see täielikku pühendumist, põhimõtteliselt on projekti meeskonnas osalev teadlane 24/7 oma tööga seotud. Samas kinnitab Atanas, et kogu valu ja vaeva korvab rahulolutunne, kui jõutakse väärt tulemuseni.

Ka negatiivne tulemus on tulemus

«Jah, töö võtab sinult kogu aja, ka puhkepäevad. Teinekord ei saavuta me mitme aasta jooksul tulemust, töö pannakse kõrvale ning selle juurde naastakse hiljem, siis, kui mingite teiste uurimustöödega on teadmisi juurde saadud. Ja lõpuks on seda meeldivam tunne, kui oodatu ükskord ikkagi tuleb,» kirjeldab ta teadusliku uurimistöö olemust. «See protsess on väga huvitav, sest inimloomuses on ju pidevalt huvi tunda teemade vastu, mida ta ei tunne. Avastada ja uurida tundmatuid valdkondi. Ka n-ö negatiivne tulemus on tulemus. Näiteks kui uurimise käigus jõuame järeldusele, et mingi püstitatud väide ei leia kinnitust.»

Ühe kõige tugevama motivaatorina seda tööd üldse teha nimetab Atanas väljavaadet, et selle viljad jõuavad kunagi ka praktilisse ellu, seda inimkonna parema tuleviku hüvanguks.