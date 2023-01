Eesti teadlane leidis lahenduse, kuidas pulsikellad veelgi paremaks muuta

Teine tähtis eesmärk oli hinnata erinevaid baasainekulu hindamise valemeid, et edendada omakorda energiakulu hinnangut. Nimelt on energiakulu kehalise aktiivsuse uuringute seisukohast oluline parameeter, mida kasutatakse sageli ka sellega korreleeruva parameetrina. Samuti on see väga vajalik inimeste toitumisharjumuste kohandamiseks või suurema elanikkonna tervise hindamiseks.