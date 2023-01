NEW SCIENTIST ⟩ Selle parasiitliku DNA tõttu jääme kiiremini vanaks. Kuidas seda peatada?

Retrotransposoonidena tuntud geneetilised «parasiidid» muutuvad igasuguste loomade vananedes aktiivsemaks ning see suurenenud aktiivsus lühendab eluiga. Nüüd on loomkatsed näidanud, et see vananemisefekt ei ole tingitud genoomi mutatsioonidest, nagu varem arvati, vaid see võib olla immuunvastuse vallandava parasiitide aktiivsuse tagajärg.