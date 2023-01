NEW SCIENTIST ⟩ Parasiidid ei ole ainult «pätid ja kaabakad»

Selleks, et hinnata, kuidas kliimamuutused kalaparasiitide arvukust mõjutavad, on briti teadlased uurimistöödeks kogunud ja säilitanud ligi 300 000 heeringat.

Kes kuuluvad maakera kõige mitmekülgsemate elusolendite nimekirja? Kindlasti tuleb nende hulka lugeda parasiidid. Nad elavad meie ja paljude teiste loomade sees, samuti taimedes ja seentes ning jäävad tihti märkamatuks, kuuludes samas peaaegu igasse toiduvõrkku ja ökosüsteemi. Nad on peadpööritavalt mitmekesised ning neil on oma peremeesorganismides elamiseks ja paljunemiseks erakordsed viisid, kirjutab raamatuarvustuses New Scientisti kaasautor Gege Li.