Uuring: eestlane on teadususku

96 protsenti eestlastest kinnitas, et nende hinnangul on teaduse ja tehnoloogia üldine mõju ühiskonnale positiivne. Seda ilmestab ka Ahhaa teaduskeskuse selleaastased rekordnumbrid – keskust külastas üle 228 000 inimese, mis on läbi aegade kõige kõrgem number. Kusjuures eelnevad kaks aastat edestati pea kahekordselt.

Kuigi möödunud aasta oli kõigile majanduslikult keeruline, näitab külastajarekord Ahhaa juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul, et teadus on eestlastele jätkuvalt tähtis teema. «Arvestades eestlaste väikest rahvaarvu, on meil põhjust nende numbrite üle väga uhke olla. Eestist pärit maailmamuutjate ja uuenduslike ideede arv on kindlasti märk sellest, et oleme väga õigel teel.»