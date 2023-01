1100 tudengit nõuavad TalTechi rektorilt lõunasöögiks taskukohast taimetoitu

Tallinna Tehnikaülikooli 13 tudengiorganisatsiooni juhatuste liikmed, kes esindavad rohkem kui 1100 üliõpilast, allkirjastasid läinud nädalal avaliku pöördumise ülikooli rektori poole. Õppurite põhimureks on sööklas otsa vaatav dilemma - kas valida odavam päevapraad või kordades jätkusuutlikum, aga ka tublisti kallim taimetoidualternatiiv? Tudengid usuvad, et kliimaneutraalsuse eesmärgi poole pürgivas ülikoolis ei tohiks toidutööstuse mõju kliimale kuidagi tahaplaanile jääda.

«Uuringud näitavad, et kõige tõhusam viis üksikisiku keskkonnamõju vähendamiseks on tarbida vähem liha- ja piimatooteid ning süüa rohkem taimset toitu,» seisab vastust ootavas pöördumises, kus tudengid toovad välja, et toidutööstusest pärineb 25 protsenti ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Tehnikaülikooli eetika, vastutuse ja jätkusuutlikkuse õppejõu ja jätkusuutliku toitumise eksperdi Eliis Salmi sõnul jääb see number tugevalt alla transpordisektorile, mis moodustab vaid 14 protsenti ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest. «Seega on auto asemel bussiga tööle või kooli minemine küll hea, kuid mitte nii hea, kui suurima keskkonnamõjuga liha- ja piimatoodete tarbimise vähendamine,» lisab ta.

Jätkusuutlikkuse küsimustes on tudengite sõnul oluline terve koolipere koostöö. Lisaks kriitikale ja ettepanekutele pakuvad nad ka läbimõeldud lahendusi - organisatsioonid on täistaimse toitumise spetsialisti abil koostanud tasakaalustatud näidismenüü ning näitavad pöördumises valmidust toitlustusasutustega pikaajalist koostööd teha.

PÖÖRDUMISE SISU:

Tudengiorganisatsioonide pöördumine Tallinna Tehnikaülikooli juhtkonna poole

Pöördume teie poole ühe tõsise murega. Väärtustame väga keskkonnasõbralikku mõtteviisi ning mõtleme palju selle peale, kuidas anda oma panus meie koduplaneedi jätkusuutlikkusse. Sellepärast on väga keeruline kui ülikooli sööklasse jõudes tuleb tudengil tühja kõhuga langetada raske valik - odavam päevapraad või kordades jätkusuutlikum, aga ka tublisti kallim taimetoidualternatiiv?

Kuna taimetoiduvariante on ülikooli suuremates kohvikutes/lõunarestoranides tavaliselt ainult üks, siis teeb praegu keskkonnasõbralikuma valiku ainult väga kindlameelne ja natuke vähem hinnatundlik tudeng. Veganid on enamasti sunnitud kannatama tühja kõhtu, võtma ise toidu kaasa või sööma mujal. Keskkonnasõbraliku valiku tegemine on keeruline.

Oleme tudengite käest nende arvamust küsinud ja saanud tagasisidet, et hinna alandamisel päevaprae tasemele valiksid enamik neist taimetoiduvalikut kordades tihedamalt.

Selleks, et arvestada kõikide tudengitega ja veelgi enam jätkusuutlikkusse panustada, tuleks meie hinnangul ülikooli kõikidesse toitlustuskohtadesse tuua mitte lihtsalt lihavaba/vegetaarne valik vaid täistaimse (vegan) toidu pakkumised. Täistaimne toit sobib rohkematele inimestele, sealhulgas laktoosi- ja kaseiinitalumatutele, muna ja kalaallergikutele, vegetaarlastele jne. Ja kui on suurem sihtgrupp, oleks lihtsam ka soodsamat hinda pakkuda.

Soovime ülikooli sööklatesse ja kohvikutesse rohkem taimetoidu/vegan valikuid ja hindu, mis oleksid päevapraega samal tasemel. Üldjuhul hinnatundlike tudengitena on see meie jaoks tõesti suur murekoht. On ju teada, et kui inimene ei ela oma väärtustega kooskõlas, on ta õnnetu. Õnnetu inimene on aga vähem produktiivne, peab tegelema tõsiste keskendumisraskustega ja omandab uusi teadmisi aeglasemalt.

Mõistame, et selliseid muutusi läbi viia võib olla keeruline, aga kui tahame tõepoolest TalTechis rohepööret eest vedada, ei saa me nii olulist valdkonda nagu toitumine tahaplaanile jätta. Rohkem kui 820 miljonil inimesel pole piisavalt süüa, kuigi rohkem kui pool maakera elatavast (jää- ja kõrbete vabast) pinnast on kasutuses põllumajanduses.

Rohepööre on TalTechis ikka enam ja enam teemaks. Oleme kursis ülikooli sooviga olla aastaks 2035 kliimaneutraalne. Tõsiselt peaks sel juhul võtma ka seda, et tuleks tarbida vähem liha- ning piimatooteid ja rohkem taimset toitu. «Toidu tootmine moodustab 25% ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest ja on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamine põhjus. Toit, mida me tarbime, mõjutab bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, metsade hävitamist, süsinikdioksiidi heitkoguseid, kliimamuutusi, veepuudust ja veereostust. Oxfordi ülikooli uuringud näitavad, et kõige tõhusam viis üksikisiku keskkonnamõju vähendamiseks on tarbida vähem liha- ja piimatooteid ning süüa rohkem taimset toitu.»

Oleme TalTechis selles valdkonnas juba teistest Euroopa ülikoolidest maha jäänud. Oxfordis on pooled ülikooli müügikohtades pakutavatest einetest taime- või vegantoidud ning kõigil ülikooliga peamise toitlustuslepingu sõlminud müügikohtadel on jätkusuutlikkuse sertifikaat. ​​Stockholmi ülikoolis ongi juba normiks muutumas, et ülikooli üritustel pakutaksegi ainult taimetoiduvalikud. Juba pea 3 aastat tagasi loobus Helsingi ülikool linnakus toitlustamisel kõige keskkonnavaenulikumast veiselihast. Helsingi linnavalitsus otsustas kõigil linna üritustel pakkuda hooajalist taimetoitu ja/või kohalikku kala ning loobuda liha pakkumisest. Kõik need otsused on saanud palju avalikkuse tähelepanu ning neist on kirjutatud erinevates meediaväljaannetes üle maailma. Sellepärast usumegi, et TalTechis on võimalus olla omakorda järgmistele ülikoolidele ja teistele asutustele suureks eeskujuks.

Soovime koos viia TalTechi jälle rohepöörde etteotsa. Praegune reaalsus on aga selline, et näiteks suurima toitlustusteenuse pakkuja TalTechis - Lõunarestoran Mets, kellel on linnakus lausa 3 kohvikut/restorani, menüüdes saab valida täpselt ühe ja ainsa lihavaba toiduvaliku vahel. Valiku hinnaks on 4 eurot ja 90 senti või 5 eurot ja 20 senti. Kui seda hinda võrrelda päevaprae maksumusega (2 eurot ja 75 senti), on miskipärast taimetoidu hind tunduvalt kallim.

See ei tundu õiglane, sest:

1) see on ainus variant taimetoitlastele

2) tudeng/töötaja peab valima rahalise võidu ja keskkonnasõbraliku valiku vahel

3) veganvalikut pole menüüs üldse saadaval

Kui ülikool soovib tõeliselt rohepööret igas valdkonnas toetada, peaks taimetoiduvalik olema isegi soodsam kui päevapraad (või peaks päevapraad olema taimne). Kui odavamat hinda pole võimalik saavutada (kuigi selle võimalikkus tasuks üle vaadata), siis vähemalt sama hinnaga.

Soovime, et ülikool tegeleks esimesel võimalusel jätkusuutliku toidu kättesaadavamaks muutmisega järgmiste meetmete kaudu: