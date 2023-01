Teaduse taustajõud: Merlin Liivi tööle lisavad särtsu pirtsakad masinad

Magistri viimase aasta kevadsemestril, kui kõik vajaminevad ainepunktid olid juba ammu käes, said tudengid teate, et tulemas on loengusari «Paleolimnoloogia» (teadusharu, mis uurib järvesette kaudu veekogudes ja nende ümbruses toimunud looduskeskkonna muutuseid, sh inim-mõju, taimestiku arengut, järve enda arengut ajas), mida pidasid samad inimesed, kes on praegu Merlini töörühma liikmed. «Meie kursusele toonitati, et kuna inimesed Tallinnast tulevad rääkima, siis on rangelt soovituslik sellest osa võtta, on sul neid ainepunkte vaja või mitte,» meenutab Merlin. Kuna seda soovitas ka tema magistritöö juhendaja Anu Kisand, kes oli samal ajal ka geoloogia instituudis järeldoktorant, siis nii ta need loengud ära kuulas.