Ühendriikide mesilased hakkavad ohtliku bakterhaiguse vastu vaktsiini saama

Tegemist on kiiresti perest peresse ja naabermesilastesse leviva haigusega, mida on seni ohjatud vaid haigestunud mesilasperede ja nendega kokku puutunud tarvikute põletamise või antibiootilise raviga. Mõlemad meetodid on töömahukad ning ei pruugi anda kindlat tulemust.